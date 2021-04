Covid in Italia, 322 vittime e 13mila nuovi casi

Ancora tanti i decessi nelle ultime 24 ore, due regioni non registrano vittime. Il tasso di positività scende e calano i ricoveri e terapie intensive

ROMA — Non si arrestano i morti per Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 322 (ieri 342) e il totale delle vittime da inizio pandemia salgono così a 119.021.

Sono invece 13.817 i nuovi positivi al test del coronavirus (ieri 14.761), sale così a 3.949.517 il numero di persone che hanno contratto il virus in Italia.

I tamponi, molecolari e antigenici, sono stati 320.780 circa 5mila in più rispetto a ieri quando erano stati 315.700. Il tasso di positività scende da 4,7% a 4,3%.

Scendere le terapie intensive, sono 85 in meno le persone ricoverate nelle terapie intensive per un totale di 2.894. Sono invece 469 in meno i ricoveri nei reparti Covid per un totale di 20.971.

Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono 17.578 mentre gli attuali positivi sono in totale 461.448, 4.095 in meno rispetto a ieri.

Le regioni che oggi hanno registrato più casi sono Lombardia (2.313), Campania (2.012), Lazio (1.266), Puglia (1. 255) e Sicilia (1.095). Tutte le altre regione hanno meno di mille casi giornalieri.

