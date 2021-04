Ufficiale, la Toscana torna in zona gialla - MAPPA

Il ritorno nella nella zona di rischio Covid gialla disposto dal ministro Speranza in base ai dati del monitoraggio Iss. L'incidenza per provincia

ROMA — Dopo più di due mesi, tra zone rosse e arancioni, è ufficiale: la Toscana, per decisione del ministro della Salute Roberto Speranza, torna in zona gialla da lunedì 26 Aprile. Il ritorno della Toscana in zona gialla porta anche le novità del nuovo decreto Covid con le virie aperture proprio dal prossimo lunedì, come quelle dei ristoranti e i bar a pranzo e a cena, ma soltanto all’aperto, i teatri e i musei, le sale da concerto e i cinema.

L'indice della trasmissione del contagio, l'Rt è 0,82 e l'incidenza a 184 casi ogni 100mila abitanti, entrambi al di sotto delle soglie critiche. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani già ieri aveva annunciato che se la Toscana fosse tornata in zona Covid gialla non ci sarebbero state zone locali arancioni o rosse. Se fare o no restrizioni lo decideranno i sindaci alla luce di nuovi focolai. Ma c'è il caso Prato, la provincia detiene ancora un'incidenza giornaliera di 47 casi Covid ogni 100mila abitanti, e settimanale di 310 il più alto in Italia.

A livello nazionale solo la Sardegna resta in zona rossa. Mentre sono 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Cinque invece in zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta

Gialle quindi, oltre alla Toscana, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Umbria e Veneto. I nuovi colori sono stati decisi sulla base del monitoraggio della cabina di Regia.