Covid, l'indice Rt nazionale scende a 0,81

Migliorano i dati sulla diffusione dell'epidemia e diminuisce l'incidenza del contagio. Cinque regioni in zona arancione, le altre tutte in giallo

ROMA — Nel nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità migliorano significativamente i dati sull'andamento dell'epidemia di Covid: nella settimana compresa fra il 12 e l'18 Aprile l'incidenza settimanale è scesa a 159 nuovi casi di contagio ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 160,05) e l'indice Rt è sceso a 0,81 dallo 0,085 di venerdì scorso.

Per quanto riguarda le zone di rischio Covid delle regioni, la prossima settimana molto probabilmente nessuna regione sarà in zona rossa e la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d'Aosta e la Sardegna tornano in zona arancione.

In Toscana si abbassa la pressione sugli ospedali (il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 41% mentre quello dei reparti Covid ordinari è al 30%). Ma migliora l'incidenza, arrivata a 183 nuovi casi positivi ogni 100mila alla data di ieri, 12 Aprile, mentre l'indice Rt è al 0,82, sotto la soglia di 1,25 che fa scattare la zona rossa.

Il territorio regionale tornerà in zona gialla insieme a Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia, Umbria e Veneto. Lo spostamento sarà comunque deciso sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia.