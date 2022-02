​Focolaio in ospedale, i pazienti Covid traslocano

Sono stati spostati in altre strutture. Si tratta di 14 pazienti ricoverati e risultati positivi. Il Santa Maria Maddalena è tornato operativo

VOLTERRA — L'ospedale è tornato alla sua piena funzionalità dopo avere trasferito 14 pazienti che nelle scorse ore erano risultati positivi al Coronavirus mentre si trovavano ricoverati all'interno di un presidio Covid free. Si tratta del Santa Maria Maddalena di Volterra dove nei giorni scorsi erano state bloccate le accettazioni.

L'Azienda Usl Toscana nord ovest ha reso noto di avere provveduto a trasferire in altre strutture aziendali, soprattutto a cure intermedie, i 14 pazienti positivi al Covid-19 che si trovavano nel reparto di Medicina del presidio ospedaliero volterrano, dall'inizio della pandemia mantenuto No-Covid.

L'azienda sanitaria ha evidenziato che in mattinata sono state svolte le necessarie operazioni di sanificazione e disinfezione degli ambienti e delle attrezzature e alle 14 di oggi il reparto medico è stato riaperto regolarmente ai ricoveri.

"Ringrazio tutto il personale impegnato in questi giorni nel ripristino delle attività ospedaliere no Covid a Volterra - ha commentato il direttore generale Ausl Tno, Maria Letizia Casani -. La riapertura della Medicina ai ricoveri è avvenuta in tempi record, grazie anche alla stretta collaborazione tra ospedale e territorio. Molti dei pazienti positivi che erano ricoverati a Volterra sono infatti stati accolti in strutture territoriali dedicate alle cure intermedie".