Rio della Casa di Carta turista in Toscana

L'attore Miguel Herrán, tra i protagonisti della serie tv spagnola, è stato avvistato prima a Firenze e poi a Volterra

VOLTERRA — Viaggio in Toscana per Miguel Herrán, l'attore spagnolo che ha vestito i panni di Rio nella serie tv Netflix La Casa di Carta, che narra gli sviluppi di due rapine, prima alla Zecca di Stato e poi alla Banca di Spagna.

Rio ha appeso al chiodo tuta rossa e maschera di Dalì e tra venerdì e sabato è stato avvistato a Firenze e a Volterra. Alcune foto pubblicate sui social lo hanno immortalato insieme ad alcuni fan e in diverse attività commerciali.

Proprio in questi giorni anche un'altra star della fortunata serie è stata avvistata in Italia, a Madonna di Campiglio: si tratta della collega Ursula Corbero, che ha interpretato Tokyo. Anche lei avrà in programma una visita in Toscana?