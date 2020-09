Regionali: "Giani avanti di 10 punti su Ceccardi"

A dirlo è il candidato presidente di Toscana a Sinistra Fattori mostrando un sondaggio da lui commissionato: "Toscana non contendibile dalla Destra"

FIRENZE — Elezioni regionali: dopo tre giorni ad alto tasso di stress per il Partito Democratico per una serie di sondaggi rimbalzati sulle testate nazionali e locali che profilavano per la Toscana un inedito testa a testa fra i candidati presidenti delle due principali coalizioni (Eugenio Giani per il centrosinistra e Susanna Ceccardi per il centrodestra), scende in campo a sorpresa Tommaso Fattori, consigliere regionale uscente e candidato presidente per Toscana a sinistra, sventolando un sondaggio indipendente - commissionato dalla sua forza politica a un'istituto il cui nome non è stato reso noto - che disegna ben altra situazione: con un'affluenza alle urne intorno al 58%, Giani potrebbe agganciare il 43% dei voti con un vantaggio di almeno 10 punti su Ceccardi (33%). Fattori è accreditato insieme a Toscana a Sinistra al 10%, mentre Irene Galletti, la candidata presidente del M5S, all'11%.

Quindi, con questi numeri, Giani diventerebbe il nuovo governatore della Toscana al primo turno a meno che lo stesso Fattori o la Galletti o entrambi non riescano a conquistare nuove fette di elettorato ancora indeciso, portando la coalizione di centrosinistra al di sotto della soglia del 40% e innescando l'inevitabile turno di ballottaggio che è l'obiettivo dichiarato di Fattori.

“Sono usciti alcuni sondaggi tossici negli ultimi giorni - ha commentato Fattori - Sondaggi poco realistici dove veniva persino esclusa la possibilità di indicarmi come candidato presidente. La strategia politica mi pare evidente e l'hanno capita in tante e tanti: sostenere la tesi del testa a testa tra il candidato di Renzi e la candidata di Salvini. A beneficio di chi mi pare chiaro”.

“Per capire se avevamo ragione ci siamo rivolti a un'agenzia indipendente alla quale abbiamo commissionato un nostro sondaggio elettorale - prosegue Fattori - I risultati ci confermano quanto dico da sempre: la Toscana non è contendibile dalla destra di Ceccardi. Giani è dieci punti sopra la candidata di Salvini, che è ferma al 33%. Noi siamo in doppia cifra, a fianco della candidata del M5s".

"Abbiamo quindici giorni di tempo per continuare a parlare a quel 40% di toscane e toscani che ancora devono scegliere da chi vogliono essere governate e governati - conclude Fattori - Per farlo partiamo dal porre una domanda precisa a quel 40% di elettorato indeciso: chi volete come presidente della Toscana, me, Eugenio Giani o Susanna Ceccardi?”.

Il sondaggio di Toscana a Sinistra ha rilevato anche i flussi elettorali per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: i toscani assegnerebbero la vittoria al Sì con il 55% dei voti contro il 29% dei No e il 17% di indecisi.

