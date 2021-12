Il suv si ribalta, resta incastrato e muore

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17. Quando i soccorritori sono arrivati il conducente della vettura era già spirato

AREZZO — Tragico incidente oggi pomeriggio in via Monte Cervino. Il conducente di un suv, un uomo di 57 anni, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada e si è ribaltato.

L'automobilista è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, apparentemente in stato di incoscienza. Quando i soccorritori sono arrivati e sono riusciti ad estrarlo hanno constatato che purtoppo è deceduto il decesso. Non si esclude che l'uomo sia stato colto da un malore.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi.