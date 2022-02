Positivo al Covid trovato per strada febbricitante

Cosenza, la studentessa che ha denunciato il prof molestatore: «Grazie a me altre hanno trovato il coraggio»

L'uomo si era allontanato dal centro di accoglienza dove stava trascorrendo il periodo di isolamento obbligatorio. E' stato soccorso e denunciato

AREZZO — E' uscito dal centro di accoglienza dove era in isolamento perchè positivo al Covid e si è allontanato. Stiamo parlando di un giovane di 30 anni di nazionalità nigeriana, trovato qualche ora dopo per strada febbricitante e bisognoso di aiuto.

L'allarme è scattato ieri intorno alle 17 quando al 112 è arrivata la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza, a Palazzo del Pero, una frazione alle porte di Arezzo, di una persona sdraiata a terra che stava male.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri e ben presto i militari hanno identificato il ragazzo scoprendo che aveva l'infezione da Covid in corso e che avrebbe dovuto trovarsi in un centro di accoglienza della Valtiberina.

Nel frattempo è arrivata anche un'ambulanza del 118 e il trentenne è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie. I militari invece lo provveduto a denunciarlo per violazione delle misure restrittive relative all'emergenza sanitaria.