Cinghiali a spasso nel centro cittadino

Filmato un branco ieri notte in viale Giotto mentre transitava sul marciapiede dirigendosi verso il cuore del capoluogo

AREZZO — Negli ultimi tempi i cinghiali si sono avvicinati sempre di più alle abitazioni del capoluogo. Ma, sicuramente, vederli transitare in viale Giotto, sede il sabato del mercato cittadino e tra le zone più popolate e trafficate, fa un certo effetto.

Vincenzo Sestini ha pubblicato un video sul gruppo facebook "Sei di Arezzo se" che riprende tre esemplari che, in fretta e furia, costeggiano il parco Pertini sul marciapiede e si dirigono verso il centro storico.

Il tutto sotto agli occhi e alle espressioni incredule dei passanti che, ieri sera, si sono trovati davanti dei cinghiali in una situazione e in una location a dir poco .... non usuali.

https://www.facebook.com/100006393522366/videos/247119690823936/