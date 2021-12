Il cardinale Bassetti di nuovo positivo al Covid

Il presidente della Cei è asintomatico e le sue condizioni sono state definite buone dai medici che lo seguono. "Non cedere allo sconforto"

PERUGIA — Il cardinale Gualtiero Bassetti è risultato positivo al Covid. Il presidente della Cei al momento si trova isolato nel suo appartamento in Arcivescovado e viene monitorato costantemente. E' asintomatico e le sue condizioni sono state definite buone dai medici che lo stanno seguendo.

L'ex vescovo di Arezzo aveva contratto il virus circa un anno fa e durante la malattia fu sottoposto anche al ricovero presso la "Terapia Intensiva" dell'ospedale.

"In questo momento rinnovo l'invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto". Queste le prime parole del presidente della Cei dopo aver scoperto la positività al Coronovirus.