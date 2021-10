Il Covid fa 5 morti in Toscana, 285 nuovi casi

I ricoverati in terapia intensiva sono quattro volte meno di quelli di un anno fa. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 30mila tamponi

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte per Covid in Toscana 5 persone (ieri 3, un anno fa 8). I decessi sono relativi a 2 uomini e 3 donne con un'età media di 84,6 anni. Risiedevano 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Pisa, 2 a Siena. Le vittime della pandemia sono 7.250.

In Toscana i nuovi contagiati dal coronavirus sono 285, il totale da Febbraio 2020 è 287.231. Ieri i nuovi casi sono stati 277, un anno fa 1.290.

Gli attualmente positivi sono 5.078, cioè 15 più di ieri. I guariti sono 274.903, cioè 265 più di ieri.

I ricoverati nei reparti Covid degli ospedali toscani sono 241 (6 più di ieri, un anno fa 656), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno, un anno fa erano 82).

Oggi sono stati eseguiti 7.942 tamponi molecolari e 23.145 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 8.615 i soggetti testati oggi, di cui il 3,3% è risultato positivo.

L'età media dei 285 nuovi positivi è 47 anni: 16% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl centro (150): 79.855 i casi complessivi ad oggi a Firenze (84 in più rispetto a ieri), 26.562 a Prato (17 in più), 27.302 a Pistoia (38 in più)

- Asl nord ovest (81): 14.991 a Massa (11 in più), 29.197 a Lucca (32 in più), 33.661 a Pisa (36 in più), 21.296 a Livorno (13 in più)

- Asl sud est (54): 25.914 ad Arezzo (15 in più), 16.628 a Siena (23 in più), 11.270 a Grosseto (16 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 4.837 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi e sono 9 in più rispetto a ieri. Sono 13.613, cioè 134 meno di ieri le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.050, Nord Ovest 6.274, Sud Est 2.289).

I 7.250 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.339 a Firenze, 643 a Prato, 668 a Pistoia, 535 a Massa Carrara, 692 a Lucca, 727 a Pisa, 426 a Livorno, 563 ad Arezzo, 353 a Siena, 211 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.