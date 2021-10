Contagiati altri 277 toscani, un anno fa furono 1.145

Nelle ultime 24 ore lieve aumento dei malati di Covid con sintomi ricoverati in ospedale. Ci sono altre 3 vittime, tutti uomini. Il raffronto col 2020

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 277 casi di Covid, lo stesso numero del bollettino di ieri ma a fronte di soli 29mila tamponi contro 36mila e così il tasso di positività sulle prime diagnost è salito al 3,3%. L'età media nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 17% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più).

Facendo un raffronto con l'anno scorso, quando era appena scoppiata la nuova ondata dell'epidemia e il vaccino anti-Covid era solo una speranza, i nuovi casi di contagio sono drasticamente diminuiti: il 22 Ottobre del 2020 furono infatti 1.145, quasi 4 volte di più, con un'età media più bassa di oggi, 46 anni. Anche le vittime furono più numerose: oggi sono 3, tutti uomini con un'età media di 73 anni. Un anno fa furono 8 in tutto, 7 uomini e una donna con un'età media di 86,1 anni.

L'effetto della campagna vaccinale è evidente anche guardando ai ricoverati in ospedale: oggi in Toscana sono 235, 3 in più rispetto a ieri, di cui 22 in terapia intensiva. Il 22 Ottobre 2020 furono 606 di cui ben 82 in terapia intensiva. I contagiati in isolamento domiciliare sono oggi 4.828 contro i 12.655 di un anno fa. Gli attualmente positivi sono oggi 5.063, ancora in calo rispetto a ieri e quasi un terzo rispetto ai 13.261 di un anno fa. Le persone in quarantena dopo un contatto con un contagiato sono oggi 13.747 contro le 20.237 dello stesso giorno del 2020, segno che il tracciamento va avanti anche se l'epidemia è in forte rallentamento.

Per quanto riguarda i guariti, oggi sono 281 e raggiungono quota 274.638 dall'inizio della pandemia (95,7% dei casi totali).

Di seguito i casi totali di positività sul territorio toscano sempre dall'inizio della pandemia con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 79.771 i casi complessivi ad oggi a Firenze (69 in più rispetto a ieri), 26.545 a Prato (14 in più), 27.264 a Pistoia (35 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 14.980 a Massa (18 in più), 29.165 a Lucca (26 in più), 33.625 a Pisa (44 in più), 21.283 a Livorno (30 in più),

Asl Toscana Sud Est - 25.899 ad Arezzo (3 in più), 16.605 a Siena (21 in più), 11.254 a Grosseto (17 in più).