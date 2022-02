Rapine da paura, presa coppia diabolica dei Rolex

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Una lunga lista di anziani raggirati, feriti e derubati tra Emilia Romagna e Toscana. La coppia riproponeva lo stesso modus operandi ad ogni colpo

BOLOGNA — Hanno commesso almeno otto colpi tra furti e rapine di Rolex ai danni di persone anziane raggirate con la truffa della sedicente parentela alla lontana e derubate in strada anche in maniera violenta. In tre casi si è trattato di rapine con le vittime lasciate a terra, colpite e ferite.

Si tratta di due coniugi, due cittadini originari della Romania che si muovevano tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Gli inquirenti ritengono che la coppia sia coinvolta in svariati furti e rapine: due commessi a Bologna, tre a Casalecchio ed altri due a Firenze tra Febbraio e Giugno 2021.

L'ultimo colpo tentato a Crespellano, nella provincia di Bologna, ha portato all'aresto in flagranza della coppia. I due avevano puntato due anziani invalidi che sono stati avvicinati con la solita scusa e con il solito modus operandi: salutare dei vecchi parenti per poi domandare l'ora e sfilare l'orologio dal polso con un falso abbraccio. Stavolta l'anziana vittima si è accorta del furto ed ha ritratto il braccio ma è stata colpita alla testa e strattonata tanto da provocarle una frattura.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno arrestato gli aggressori e recuperato un Rolex da oltre 100mila euro.

La coppia è stata divisa al momento dell'arresto, l'uomo è stato trasferito nel penitenziario di Rovigo e la donna a Venezia.