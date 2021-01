Superiori, Toscana pronta, 12 regioni rinviano

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Confermato che l'11 Gennaio in Toscana rientra in classe il 50% degli studenti delle superiori ma altre regioni hanno già rinviato la partenza

FIRENZE — La Toscana è pronta per il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori, solo il 50% in questa fase iniziale, gli altri resteranno in dad secondo turnazioni decise dai singoli istituti, ma almeno si riparte. La data resta quella di lunedì 11 Gennaio ed è stata confermata anche ieri dal governatore Giani. Del resto, la Toscana era pronta per partire anche giovedì 7 Gennaio e il rinvio di 4 giorni deciso dal governo su pressione di alcune regioni in gravi difficoltà organizzative non ha cambiato le carte in tavola.

Il servizio di trasporto scolastico è stato potenziato su tutto il territorio regionale con 329 autobus aggiuntivi e nella città metropolitana di Firenze è stata approntata una regia unitaria dell'organizzazione dei trasporti, con tutor alle fermate più frequentate per scongiurare gli assembramenti e un numero verde a cui segnalare eventualità criticità: 800893550.

In altre 13 regioni invece i governatori hanno già deciso di rimandare il ritorno in classe e non è escluso che entro domani sera l'elenco si allunghi ulteriormente. Ecco quali sono con la data fissata per il ritorno in classe del 50% degli studenti delle superiori:

- Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche: 1 Febbraio

- Sicilia: superiori 1 Febbraio ma lezioni in presenza sospese anche per elementari e medie fino al 16 Gennaio

- Emilia Romagna, Lombardia e Umbria: 25 Gennaio

- Lazio, Molise e Piemonte: 18 Gennaio

- Puglia: fino al 15 Gennaio dad in tutte le scuole