11 Gennaio: Toscana in zona gialla e superiori in presenza al 50%

Lo ha dichiarato il governatore Giani: "Ho appena parlato con il ministro Speranza. Ma non abbassiamo la guardia, continuiamo a proteggerci"

FIRENZE — E' ufficiale: il ministro della salute Speranza ha telefonato al governatore della Toscana Eugenio Giani e gli ha confermato quel che Toscanamedianews aveva già anticipato: lunedì 11 Gennaio, dopo il weekend con la zona arancione nazionale, la Toscana tornerà in zona gialla. Lo ha annunciato lo stesso Giani confermando che, quel giorno, anche il 50% degli studenti delle scuole superiori torneranno alla didattica in presenza.

"Grazie al lavoro di queste settimane, il ministro mi ha ufficializzato che la Toscana continuerà a essere in zona gialla da lunedì 11 Gennaio - ha scritto Giani su Facebook - le scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. Non abbassiamo la guardia, continuiamo a fare attenzione e a proteggerci. Dipende tutto da noi, manteniamo la nostra regione in zona gialla, rendiamo la #Toscanasicura".

La Toscana rimarrà in zona gialla almeno fino al prossimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, previsto per venerdì prossimo. Entro il 15 Gennaio comunque il governo dovrà emanare un nuovo Dpcm sulle restrizioni anti-Covid (quello attualmente in vigore scade proprio il 15), mantenendo il sistema dell'Italia a tre colori con alcune correzioni, come misure più severe per le regioni in zona gialla e una zona bianca per quelle con dati ottimali dove sarà possibile riaprire anche per piscine, palestra, musei, cinema e teatri.

