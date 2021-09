Cade da un albero, volo mortale di 6 metri

Terremoto in Messico: il momento della forte scossa, il terrore delle persone in fuga e le esplosioni in cielo

L'incidente si è verificato in un'azienda agricola ed è il terzo decesso di una persona al lavoro avvenuto in Toscana fra ieri e oggi

CASTIGLION FIORENTINO — In un'azienda agricola di Castiglion Fiorentino si è consumata questa mattina quella che potrebbe essere la 24ma morte bianca in Toscana dall'inizio dell'anno.

Intorno alle 10.20 un uomo di 73 anni è precipitato da un albero, un volo di 6 metri che non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno effettuato tutte le operazioni per rianimare l'anziano, in stato di incoscienza. L'uomo però non ha risposto alla manovre di medici e infermieri ed è deceduto.

Sul posto sono presenti i Carabinieri e i la polizia municipale per accertare le cause della caduta ed è stato richiesto l'intervento del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est visto che sussistono elementi per prefigurare la morte del 73enne come un incidente sul lavoro.

La tragedia è avvenuta quasi concomitanza con un altro incidente mortale avvenuto stamattina in un'azienda lapidea di Pietrasanta, la "2P Trading", sulla via Aurelia, dove un operaio ha perso la vita schiacciato da 2 lastre di marmo. Ieri invece è morto sul lavoro un marinaio filippino nel porto di Livorno, colpito a morte da un cavo di acciaio durante le manovre di disormeggio della nave cisterna su cui lavorava (vedi qui sotto gli articoli collegati).