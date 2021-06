Caldo africano, nuova impennata delle temperature

In arrivo un generale rialzo delle temperature. Previsti oltre 40 gradi nelle regioni del sud e almeno 37 gradi a Firenze e in altre zone toscane

ROMA — Il gran caldo estivo è arrivato e per alcuni giorni non mollerà la presa, anzi, rilancerà con temperature ancora più alte soprattutto nelle regioni del sud Italia, dove le temperature supererà i 40 gradi.

Ma il caldo afoso opprimerà tutta l'Italia toccando punte di 36 gradi in Emilia Romagna e di 37 gradi in Toscana, soprattutto a Firenze e nella piana fiorentina.

La fase più calda al sud sarà in Sicilia fra mercoledì 30 e giovedì primo Luglio e, nei giorni successivi, in Calabria e in Puglia.