Oggi vaccini in spiaggia senza prenotazione

Tutte le persone dai 12 anni in su possono presentarsi direttamente al camper della Regione per ricevere la prima dose di siero anti-Covid

CAPALBIO — Vaccini anti-Covid 'in spiaggia' per tutti, senza prenotazione, dalle 10 fino alle 20 di oggi, presso il camper appositamente attrezzato dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto GiovaniSìVaccinano.

Il camper è parcheggiato nella frazione di Borgo Carige di Capalbio, in piazza della Chiesa, e basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per ricevere la prima dose di siero Pfizer. Ovviamente fino a esaurimento delle dosi disponibili (150). Le somministrazioni sono aperte dai 12 anni in su.

Ieri, primo giorno dei Vaccini in spiaggia, le dosi disponibili sono andate a ruba e alla fine della giornata erano 200 le persone che avevano ricevuto la prima iniziezione. Le prossime tappe sono:

Lunedì 9 - Porto santo Stefano, Scuola elementare, Piazza Sant’Andrea

Martedì 10 - Fonteblanda, via Talamonese, nuovo parcheggio

Mercoledì 11 - Marina di Grosseto, spazi davanti alla Fortezza

Giovedì 12 - Castiglione della pescaia, inizio via Roma, davanti sede del Comitato della Cri ( ex palazzo comunale)

Dal 13 Agosto in poi Vaccini in spiaggia toccherà altre località della costa toscana.