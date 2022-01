Travolge un ciclista e fugge sotto le telecamere

E' durata poco la fuga del pirata dopo l'investimento di un ciclista. Le telecamere lo hanno ripreso ma nel frattempo si era presentato ai carabinieri

CASCINA — Non si era fermato dopo lo scontro con un ciclista ma le telecamere hanno messo gli inquirenti sulle tracce del fuggitivo che nel frattempo si è presentato spontaneamente ai carabinieri.

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia municipale di Cascina è intervenuta in località Badia per un incidente stradale tra una bicicletta e un’autovettura, quest'ultima non fermatasi dopo il sinistro. Il ciclista, un cittadino extracomunitario, è stato trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie e, dai rilievi effettuati, è emersa la presenza di alcune telecamere che potevano essere utili a rintracciare l'auto pirata.

La mattina successiva la municipale ha acquisito le immagini e, grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Sinistri Stradali e l'Ufficio Polizia Giudiziaria, gli agenti sono risaliti al conducente dell'autovettura.

Durante le fasi di notifica dell'invito a comparire, l’uomo si è presentato spontaneamente alla Stazione Carabinieri di Navacchio, da cui è stato poi indirizzato verso il comando della polizia municipale: qui è stato formalmente identificato e denunciato per il reato di omissione di soccorso.