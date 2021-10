Operaio cade da 3 metri in un'azienda agricola, è grave

L'uomo ha 36 anni e nell'impatto col suolo ha battuta con violenza la testa sul terreno. E' stato trasportato a Cisanello in elicottero

CASTAGNETO CARDUCCI — Ha riportato un grave trauma cranico l'operaio di 36 anni, di origine senegalese, che questa mattina alle 9.30 è precipitato da un'altezza di 3 metri mentre lavorava all'interno di un capannone di un'azienda agricola.

Il 36enne ha battuto con violenza la testa a terra. I colleghi hanno dato subito l'allarme e sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Donoratico e una della Pubblica Assistenza di Cecina con medico a bordo.

Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato in elicottero fino all'ospedale di Cisanello di Pisa.

Oggi si sono verificati in Italia altri 2 incidenti mortali sul lavoro, uno in Piemonte e uno in Veneto mentre in Toscana, all'ospedale di Careggi, è deceduta dopo una lunga agonia un'operaia di 58 anni, travolta il 2 Settembre scorso da un pancale carico di merce in un'azienda di Scandicci. La sua è la 27ma morte bianca avvenuta in Toscana nel 2021.