Travolta da un pancale, muore dopo 40 giorni di ospedale

L'operaia aveva 58 anni. E' la 27ma vittima sul lavoro in Toscana nel 2021. L'incidente avvenne il 2 Settembre. Indagato il titolare dell'azienda

SCANDICCI — Una donna di 58 anni è purtroppo deceduta all'ospedale di Careggi a seguito dei gravissimi traumi riportati in un incidente sul lavoro avvenuto il 2 Settembre nell'azienda di Scandicci di cui era dipendente, una ditta che produce materie plastiche. La sua straziante agonia è durata più di un mese. E' la 27ma persona che perde la vita sul lavoro in Toscana dall'inizio del 2021.

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione.

La procura sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaia sarebbe stata travolta da un pancale carico di merce, crollato all'improvviso nel magazzino dell'azienda. Il punto da chiarire è proprio questo: che cosa ha provocato il cedimento del pancale?

Al momento la procura avrebbe iscritto nel registro degli indagati il titolare dell'impresa. L'accusa ipotizzata è omicidio colposo. L'autopsia potrà fornire ulteriori elementi utili all'inchiesta.

In attesa che la verità venga alla luce e con essa eventuali responsabilità in questa ennesima morte assurda, resta, per sempre, il dolore sconfinato della famiglia della vittima.