Si ribalta con lo schiacciasassi, muore un altro operaio

L'incidente si è verificato in un cantiere a Stabbia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. E' la 32a vittima del 2021 in Toscana

CERRETO GUIDI — Il nuovo incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina verso mezzogiorno in un cantiere in via Porto alle Macine a Stabbia.

L'operaio di 51 anni ha perso la vita mentre stava lavorando con uno schiacciasassi con il rullo anteriore e posteriore. Il lavoratore a bordo del mezzo si è ribaltato ed è finito in un corso d'acqua.

Quando è stato estratto dal canale i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Resta da chiarire la dinamica esatta dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, un'ambulanza della Misericordia di Fucecchio, i carabinieri di Empoli, l'elisoccorso Pegaso 1 e gli ispettori del lavoro di Asl.

Secondo quanto appreso, la procura disporrà nelle prossime ore l'autopsia sul cadavere dell'operaio, soprattutto per capire se non abbia avuto un malore mentre era a bordo del mezzo.

Si tratta della 32a vittima sul lavoro del 2021 in Toscana. Solo negli ultimi 4 giorni sono morte altre 2 persone, schiacciate dal trattore.un agricoltore della Lunigiana e uno del Pisano, rispettivamente di 49 e 70 anni.