Certificazione verde, come ottenerla in Toscana

I cittadini che hanno ricevuto anche solo la prima dose di vaccino anti-Covid possono scaricare il certificato dal web. I sistemi alternativi

FIRENZE — Gli ultimi due decreti legge anti-Covid del governo hanno lanciato la "certificazione verde" che attesta la vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di un tampone effettuato negli ultimi 2 giorni. La certificazione verde è necessaria nel caso si debba andare in regioni in zona arancione o rossa (al momento, tutte le regioni italiane sono in zona gialla), oppure si abbia la necessità di andare a trovare un parente che si trova in una residenza sanitaria assistita oppure di partecipare a un evento che richiede questo tipo di certificato.

Per quanto riguarda in particolare l'attestazione dell'avvenuta vaccinazione contro il Covid, anche nel caso che sia stata somministrata solo la prima dose, i cittadini toscani hanno a disposizione vari sistemi per ottenerla, alcuni 'fai da te'. Ve li elenchiamo qui sotto:

- utilizzare il proprio fascicolo sanitario elettronico ovvero collegarsi al sito http://fascicolosanitario.regione.toscana.it e scaricare il certificato dopo essersi identificati tramite lo spid;



- utilizzare la app Smart SST dopo averla scaricata sul proprio telefono cellulare (https://www.regione.toscana.it/-/smart-sst);

- utilizzare il sito della Regione Toscana https://open.toscana.it/servizi;

- utilizzare i totem Punto SI presenti nei distretti sanitari e nei principali ospedali della Toscana;

- rivolgersi al proprio medico di famiglia che ha accesso all’anagrafe regionale e può rilasciare la certificazione.

Dal primo Luglio entrerà in vigore anche il green pass europeo, certificazione analoga da utilizzare per viaggiare liberamente nei Paesi dell'Unione (per saperne di più clicca qui).