Dal primo Luglio il green pass sulla app Io

ll certificato che attesta la vaccinazione, la guarigione o il tampone negativo al Covid sarà disponibile sulla app utilizzata per il cashback

ROMA — L'annuncio è del ministro dell'innovazione Vittorio Colao: in vista del primo Luglio, data in cui entrerà in vigore il green pass europeo, nel giro di qualche settimana gli italiani avranno a disposizione la certificazione che attesta l'avvenuta guarigione dal Covid, la vaccinazione completata (quindi anche con la dose di richiamo) o un tampone negativo effettuato di recente, sulla App Io, sì proprio quella scaricata con entusiasmo da milioni di cittadini per il cashback.

"Si tratta di un certificato, non di un passaporto - ha speigato Colao - e forse non dovremo neppure scaricarlo ma arriverà una notifica via mail e chi ha l'App io lo troverà al suo interno".

Il green pass europeo avrà la durata di un anno e consentirà di spostarsi liberamente fra i Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Attualmente i toscani possono scaricare la certificazione che attesta l'avvenuta somministrazione sia della prima che della seconda dose del vaccino dal sito fasciolosanitario.regione.toscana.it, identificandosi attraverso lo spid.