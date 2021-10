Inchiesta di Fanpage e i presunti finanziamenti a Fratelli d'Italia: la vicenda spiegata in 1 minuto Inchiesta di Fanpage e i presunti finanziamenti a Fratelli d'Italia: la vicenda spiegata in 1 minuto

Cronaca sabato 02 ottobre 2021 ore 19:35

Bambino ucciso, la madre nega l'omicidio, foto choc inviate al padre

La strada percorsa a piedi dalla donna insieme al figlio e il casolare abbandonato

La madre del piccolo si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Inviate via social dalla donna al padre le foto del piccolo ferito e in fin di vita