Contagi in rimonta, obbligo di green pass verso la proroga

Il governo è intenzionato a prorogare l'obbligo fino al 30 Giugno 2022 e lo stato di emergenza fino a Marzo. L'Alto Adige rischia nuove restrizioni

ROMA — L'obbligo di green pass sui luoghi di lavoro e per accedere a una lunga serie di attività, in scadenza a fine anno come lo stato di emergenza nazionale legato alla pandemia di Covid, potrebbe essere prorogato fino a Giugno. E lo stesso stato di emergenza potrebbe continuare per almeno altri 3 mesi, fino a Marzo.

L'ipotesi è al vaglio del governo alla luce dell'incremento sia dei casi di contagio che dei ricoveri in ospedale: nel bollettino odierno i nuovi positivi a livello nazionale sono 2.834 a fronte di 238mila tamponi con 41 vittime, in linea con i dati di ieri, ma l'incidenza settimanale di nuovi casi ogni centomila abitanti ha superato la fatidica soglia 50 a livello nazionale - 50,4 per la precisione - con 8 regioni sopra la soglia: Friuli Giulia 129, Provincia autonoma di Bolzano 148, Campania 65,8, Veneto 65,7, Lazio 62,6, Emilia Romagna 59,4, Toscana 57,7, Provincia autonoma di Trento 55,3, Calabria 51. L'Alto Adige rischia quindi restrizioni anti-Covid più severe.

Per quanto riguarda invece i ricoveri, a livello nazionale nel bollettino di oggi sono 129 (di cui 16 in Toscana), con 21 ingressi in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive è del 4% e nei reparti Covid ordinari del 5%. Lontano dalle soglie di allarme ma in inesorabile aumento rispetto alle ultime settimane.

Un quadro che fa ritenere la proroga dello stato di emergenza e dell'obbligo di green pass inevitabili da molti membri del governo. In attesa che dell'estensione della campagna vaccinale almeno fino al 90% della popolazione.