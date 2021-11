Covid a scuola, 113 classi in quarantena in 4 province

Si tratta di scuole situate nelle province di competenza della Asl Toscana Nord Ovest. Ecco la distribuzione delle classi in isolamento sul territorio

TOSCANA — Aumentano i contagi da Covid sul territorio regionale e circa un quarto sono bambini e ragazzi in età scolare.

Secondo l'ultimo rapporto sull'andamento del contagio della Asl Toscana Nord Ovest, competente per le province di Lucca, Massa Carrara, Livorno e Pisa, nella settimana compresa fra il 2 e l'8 Novembre i casi di Covid sono saliti a 760 dai 686 della settimana prima ma le classi in quarantena per la presenza di alunni o docenti positivi sono leggermente diminuite da 119 a 113. Ecco la loro distribuzionesono zona per zona:

- Apuane 25 classi;

- Lunigiana 4;

- Piana di Lucca 21;

- Valle del Serchio 8;

- Pisana 18;

- Alta Val di Cecina Val d’Era 8;

- Livornese 18;

- Valli Etrusche 5;

- Versilia 6;

- Elba 0.