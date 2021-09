Il Covid corre nelle scuole toscane, incubo quarantene

Draghi: «Un governo che cerca di non far danni è già molto, ma non basta». Applausi dalla platea

Infezione in corso per più di 1.200 alunni. Casi di contagio anche fra il personale docente e Ata. Torna la dad per centinaia di famiglie

TOSCANA — Si fa presto a dire no alla didattica a distanza. La realtà dei fatti, nonostante la campagna vaccinale anti-Covid, parla un'altra lingua: nel periodo compreso fra il 6 e il 19 Settembre, in pratica i giorni di avvio delle lezioni, i bambini e ragazzi in età scolare positivi al SarsCov2 erano in Toscana già 1.196, così distribuiti nelle province: Firenze 383, Prato 122, Pistoia 105, Siena 116, Livorno 79, Pisa 97, Lucca 98, Arezzo 72, Grosseto 58 e Massa 47.

Nello stesso periodo anche all'interno del personale docente sono risultate contagiate 10 persone, 9 donne e 1 uomo, rendendo necessaria la quarantena per 292 contatti stretti, fra cui gli alunni, e attivando il servizio di sorveglianza nei Comuni di Firenze, San Miniato, Poggibonsi, Monteroni d'Arbia, Lucca, Arezzo, Colle Val d'Elsa, San Quirico d'Orcia e Cortona.

E' di ieri invece la notizia che, a Borgo a Mozzano, in Lucchesia, il sindaco ha dovuto chiudere per Covid la scuola d'infanzia di Valdottavo. I dati più aggiornati li hanno diffusi oggi le Asl Toscana Centro e Sud Est: i casi positivi registrati fra studenti e docenti a Firenze sono in tutto 75 mentre altri 4 vivono nell'Empolese, 4 a Pistoia, 8 in Valdinievole e 8 a Prato. Altri 44 contagiati del comparto scuola nella Toscana sud est, così suddivisi: 12 ad Arezzo (10 studenti e 2 docenti), 22 a Siena (20 studenti e 2 docenti), 6 a Grosseto (1 docente, 2 Ata e 3 studenti), extra Asl 2 docenti e 2 studenti.

Quindi, anche se l'andamento dell'epidemia sul territorio regionale in lento rallentamento da qualche settimana, il virus continua a colpire soprattutto nelle fasce di età meno coperte dal vaccino, i giovani e giovanissimi, oppure non coperte affatto, come i piccoli da zero a 11 anni. E' comunque in arrivo un vaccino anti-Covid anche per loro: l'Ema inizierà a valutare a Ottobre i dati inviati da Pfizer Biontech sul siero messo a punto per questa fascia di età, con un dosaggio ridotto a un terzo rispetto a quello somministrabile dai 12 anni in su. I dati sulla sperimentazione condotta da Moderna invece arriveranno all'Ema a Novembre.

Ma quanto dura la quarantena in base alle ultime disposizioni del governo e al fattore vaccini?

Nel caso di alunni che abbiano avuto un contatto con un positivo le regole cambiano a seconda se sono vaccinati oppure no contro il Covid.

Per gli alunni vaccinati con doppia dose (quindi che hanno dai 12 anni in su) da almeno 14 giorni, l'isolamento dura 7 gorni con obbligo di tampone negativo al termine di questo periodo per poter tornare a scuola. Se invece non si vuole fare il tampone l'isolamento finisce comunque dopo 2 settimane.

Per gli alunni non vaccinati la quarantena dura 10 giorni con obbligo di tampone negativo al termine di questo periodo. Senza tampone negativo, niente rientro in classe.

Nel caso invece di bambini e ragazzi che hanno contratto il contagio, il ritorno a scuola è consentito solo dopo la negativizzazione del tampone.

I dati contenuti in questo articolo sono tratti dal monitoraggio Scuole Sicure della Regione Toscana.