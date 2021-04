​Covid, altri 34 morti e 934 positivi in Toscana

I malati nelle terapie intensive sono 283 e occupano il 45% dei posti disponibili negli ospedali toscani. Sono stati analizzati quasi 24mila test

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono morte in Toscana 34 persone malate di Covid-19 (ieri 30). Con questo incremento i morti in totale in Toscana sono 5.726.

I nuovi decessi sono relativi a 14 uomini e 20 donne con un'età media di 81,4 anni. Questa la provenienza: 12 a Firenze, 2 a Prato, 6 a Pistoia, 5 a Lucca, 2 a Livorno, 4 a Arezzo, 3 a Grosseto.

I nuovi positivi al coronavirus sono 934, ieri erano 715. Le persone che in Toscana hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 210.857. L'età media dei 934 nuovi casi è di 44 anni.

I test eseguiti sono stati 23.879, di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 7.673 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,2% è risultato positivo (ieri 17,9%).

La situazione nei reparti covid degli ospedali toscani vede oggi 1.947 pazienti ricoverati (37 in meno rispetto a ieri), di cui 283 in terapia intensiva (3 in meno). I malati di Covid occupano il 45% dei posti letto di terapia intensiva disponibili in Toscana, contro il 41% della media italiana, e il 34% dei posti letto Covid di area non critica.

Gli attualmente positivi sono oggi 27.414, cioè 217 meno di ieri. Altri 25.467 contagiati sono in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi (180 meno di ieri). Sono 25.117 (290 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Asl Centro (560 casi): Sono 57.471 i casi complessivi ad oggi a Firenze (335 in più rispetto a ieri), 18.841 a Prato (108 in più), 19.802 a Pistoia (70 in più)

- Asl nord ovest (246): 11.972 a Massa (18 in più), 22.027 a Lucca (96 in più), 26.094 a Pisa (111 in più), 15.609 a Livorno (68 in più)

- Asl sud est (128): 19.379 ad Arezzo (54 in più), 11.589 a Siena (45 in più), 7.518 a Grosseto (29 in più)

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.