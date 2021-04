Vaccini Covid, riaprono le agende per la fascia 70-79 anni

Come funziona il vaccino Johnson&Johnson in arrivo in Italia. A differenza degli altri è monodose

Le prenotazioni saranno riattivate a metà settimana, dopo le consegne dei vaccini VaxZevria e Janssen. Giani: "Ai vulnerabili anche le dosi Pfizer"

FIRENZE — Continua la corsa della Toscana alla vaccinazione contro il Covid. Oggi il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato sui social che, a partire da questa settimana, le persone estremamente vulnerabili saranno vaccinate non solo con il siero Moderna ma anche con quello prodotto da Pfizer. Non è l'unica novità.

"Appena arriveranno a metà settimana le nuove dosi di AstraZeneca e Johnson & Johnson - ha scritto Giani su Facebook - riapriremo anche il portale per la fascia 70-79 anni".

Attualmente sul portale prenotavaccino-sanitatoscana.it sono aperte solo le prenotazioni per gli estremamente vulnerabili proprio per la mancanza di vaccini. Entro questa settimana la Toscana aspetta la consegna di circa 20mila dosi del vaccino Astrazeneca (ribattezzato VaxZevria) e circa 10mila di quello prodotto da Johnson & Johnson, denominato Janssen: distribuito in Italia per la prima volta, è l'unico che prevede l'iniezione di un'unica dose, senza richiamo.

Alle 15.30 di oggi la Toscana ha somministrato 889.266 dosi di vaccino. I toscani che hanno completato la vaccinazioni con la seconda dose sono 239.908.

Per quanto riguarda la vaccinazione dei 320mila ultraottantenni residenti sul territorio regionale, hanno ricevuto la prima dose in 308.750 e anche la seconda in 87.049.

Dopo il Veneto e la Valle d'Aosta, la Toscana è, al momento, la terza regione in Italia per numero di dosi somministrate, equivalenti all'88,4% di quelle ricevute.

