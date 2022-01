Quirinale, la scheda chiusa in un sacchetto: ecco come votano i parlamentari che hanno il Covid Quirinale, la scheda chiusa in un sacchetto: ecco come votano i parlamentari che hanno il Covid

Attualità lunedì 24 gennaio 2022 ore 18:30

Contagiati dal Covid più di 10 milioni di italiani

Nel nuovo bollettino nazionale, per la prima volta dalla fine di Ottobre, le persone con l'infezione in corso sono diminuite, 25mila in meno in 24 ore

ROMA — C'è una buona notizia nel bollettino Covid nazionale di oggi e non è la diminuzione di nuovi casi di contagio, 77.696 a fronte di 519mila tamponi, numeri dimezzati rispetto a ieri come avviene sempre dopo un giorno festivo; bensì il fatto che, per la prima volta dalla fine di Ottobre, gli attualmente positivi sono scesi a 2.709.857, con una diminuzione di 25.049 unità in sole 24 ore. E' un dato da consolidare, soprattutto perchè arriva dopo un giorno festivo, ma è un segnale favorevole. Il tasso di positività è quindi rimasto stabile al 15% (ieri era al 14,9%). Le vittime del virus invece oggi sono 352, molte di più rispetto alle 227 di ieri. Stabile anche la situazione negli ospedali con 1.685 ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri, e 19.862 nei reparti Covid ordinari, 235 in più. Dall'inizio della pandemia il Covid ha colpito oltre 10 milioni gli italiani, praticamente un abitante ogni 6. Qui sotto la tabella del Ministero della salute con la distribuzione dei nuovi casi fra le regioni. Per leggere invece il bollettino Covid di oggi della Regione Toscana clicca qui. Tabella Ministero della salute