Durata del green pass, il governo ci ripensa

Dal primo Febbraio la validità si riduce a 6 mesi ma è probabile che il governo decida di mantenerla a 9 per chi ha fatto la terza dose

ROMA — La durata del green pass è cambiata più volte nel corso della pandemia, prima 6 mesi, poi un anno, poi 9 mesi e infine, in base a uno degli ultimi decreti anti-Covid emanati dal governo, 6 mesi a partire dal primo Febbraio.

In realtà il governo sta già lavorando a una revisione della misura, allungando la validità della certificazione verde per chi ha ricevuto la dose di rinforzo, anche alla luce del fatto che non sono previste somministrazioni di massa di una quarta dose di vaccino, probabilmente sarà limitata solo alle persone ultrafragili. C'è poi da considerare che, a livello europeo, i green pass durano 9 mesi.

In via di revisione anche l'ordinanza che impone di presentare un tampone con esito negativo a tutti coloro che arrivano in Italia, anche dai Paesi dell'Unione Europea. Il provvedimento scade il 31 Gennaio e il ministro della salute Speranza non escludeva una proroga anche se la misura, adottata dal governo italiano a metà Dicembre, si è rivelata inutile e non ha evitato un boom di contagi sia durante le festività natalizie che nel mese di Gennaio. La situazione potrebbe essere sbloccata in sede di Unione Europea con una raccomandazione che invita i Paesi membri a non imporre tamponi o quarantene alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Confermata la validità di 9 mesi per la certificazione verde.

Da domani scatta la zona arancione con maggiori restrizioni solo per i non vaccinati contro il Covid per 1 milione e 700mila italiani che abitano in Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.

La Toscana resta in zona gialla con quasi 179mila persone con l'infezione in corso sul territorio.