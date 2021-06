Covid, in Toscana un solo decesso e 73 nuovi casi

Gli attualmente positivi scendono a 2.555. In calo anche i ricoverati, nel bollettino di oggi sono 142 di cui 29 in terapia intensiva

TOSCANA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati diagnosticati 73 nuovi casi di infezione da SarsCov2, emersi sottoponendo a tampone 5.187 casi sospetti di cui è risultato positivo l'1,4%. Aggiungendo i tamponi di controlli e antigenici rapidi si arriva a circa 14mila esami in un giorno. L'età media è 39 anni.

Oggi si registra un nuovo decesso, un uomo di 85 anni spirato a Prato. Il totale delle vittime sale a 6.854. I guariti invece sono 170 in più per un totale di 234.648 persone che si sono lasciate l'infezione alle spalle.

Gli attualmente positivi sono oggi 2.555, in calo del 3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 142 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (3 in meno). Altre 2.413 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (90 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%).

Sono invece 10.033 (664 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.344, Nord Ovest 3.943, Sud Est 746).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- Sono 67.392 i casi complessivi ad oggi a Firenze (28 in più rispetto a ieri), 22.573 a Prato (5 in più), 23.004 a Pistoia (6 in più),

- 13.311 a Massa (1 in più), 24.653 a Lucca (5 in più), 29.223 a Pisa (8 in più), 17.492 a Livorno (4 in più),

- 22.854 ad Arezzo (1 in più), 13.856 a Siena (6 in più), 9.144 a Grosseto (9 in più).