Covid, 4 morti, 50 nuovi casi, 150 ricoverati

L'età media dei nuovi contagiati è 42 anni, quella delle vittime 87. I casi gravi ricoverati in terapia intensiva sono 32

TOSCANA — Nelle ultime 24 in Toscana sono stati diagnosticati 50 nuovi casi di Covid con un'età media di 42 anni circa: il 4% ha meno di 20 anni, il 32% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, solo il 6% ha 80 anni o più. I nuovi positivi sono stati individuati sottoponendo a test 4.618 casi sospetti si cui è risultato effettivamente contagiato solo l'1,1%. Considerando anche i tamponi di controllo sono stati eseguiti quasi 15mila esami.

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 87 anni e mezzo e residenti 2 in provincia di Firenze, 1 nel senese e 1 nel grossetano.

I guariti oggi sono 244 e raggiungono quota 234.478 (96,1% dei casi totali).

Gli attualmente positivi oggi sono 2.653, quasi il 7% in meno rispetto a ieri. 150 di questi sono ricoverati in ospedale (14 in meno rispetto a ieri), 32 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri). Altre 2.503 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (184 in meno rispetto a ieri). Sono invece 10.697 (203 in più rispetto a ieri, più 1,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.980, Nord Ovest 3.972, Sud Est 745).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (45 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico:

- Sono 67.364 i casi complessivi ad oggi a Firenze (21 in più rispetto a ieri), 22.568 a Prato (2 in più), 22.998 a Pistoia (3 in più),

- 13.310 a Massa (2 in più), 24.648 a Lucca (3 in più), 29.215 a Pisa, 17.488 a Livorno (3 in più),

22.853 ad Arezzo (3 in più), 13.850 a Siena (8 in più), 9.135 a Grosseto (5 in più).