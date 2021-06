Vaccini, portale ancora chiuso ma arrivano le riserve

Il governatore Giani ha annunciato l'arrivo di 15mila dosi di riserva e l'imminente riapertura del sito per prenotare la vaccinazione anti-Covid

FIRENZE — E' da venerdì scorso che il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it non accetta nuove prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid a meno che non si tratti di persone molto fragili o di ultrasessantenni. E non ci sono dosi a disposizione neppure per modificare la data della somministrazione, nè della prima dose nè di quella del richiamo.

La situazione dovrebbe sbloccarsi a breve però, stando a quello che ha dichiarato oggi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Ho sentito il commissario Figliuolo, mi ha detto che invierà 15mila dosi di Pfizer delle riserve nazionali - ha dichiarato oggi Giani a margine di un evento - Questo ci consente di riaprire il portale e, anche se a Luglio avremo un po' meno vaccini a disposizione, non sarannocosì pochi da impedirci di portare avanti la campagna di vaccinazione che abbiamo impostato e di garantire che le prenotazioni saranno rispettate".

In Toscana sono 905mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid mentre sono 1.914mila quelle che hanno ricevuto solo la prima dose per un totale di 2.820.015 somministrazioni. Gli abitanti della Toscana sono 3.780.000.