In arrivo in Toscana 135mila nuove dosi di vaccino

Ma, per adesso, niente nuove prenotazioni, il portale regionale resta aperto solo agli over60 e ai fragili. Somministrati più di 2,7 milioni di dosi

FIRENZE — Il nuovo taglio delle forniture del vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer ha portato la Regione, venerdì scorso, a bloccare nuove prenotazioni per avere la certezza che i nuovi carichi consentano di smaltire senza problemi gli appuntamenti già presi per prime dosi e richiami. E al momento la situazione è invariata non solo per quanto riguarda le nuove prenotazioni ma anche per la possibilità di anticipare la dose di richiamo già fissata.

"Nella prima settimana di Luglio arriveranno 135mila dosi di vaccino, meno che a Giugno ma in numero ragionevole per affrontare le prenotazioni già prese - ha spiegato il governatore Eugenio Giani - Stiamo sollecitando il commissario nazionale affinchè ci sia lo stesso quantitativo di Giugno anche se ovviamente, se arrivano meno dosi, faremo con quelle. In questo momento mi sento tranquillo di poter dire che, a Settembre, arriveremo a garantire una immunità di gregge ragionevole, l'importante è non abbassare la guardia".

Ad oggi in Toscana sono state somministrate 2.744.581 dosi di vaccino così ripartite: 1.865.051 prime dosi e 879.530 richiami. Nello scherma qui sotto, elaborato dalla Regione Toscana, la copertura per fasce di età.