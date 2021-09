In Italia 5.923 nuovi casi ma altri 69 morti

Calano anche le persone attualmente positive al coronavirus, sono poco meno di 134mila. Nelle terapie intensive i malati gravi sono 564

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per Covid 69 persone (ieri 71). Con questo incremento le vittime per la pandemia diventano 129.638.

I nuovi positivi al coronavirus sono 5.923 (ieri 4.720), il totale dei contagiati da Febbraio 2020 sale a 4.579.502.

Gli attualmente positivi sono 133.787, cioè 2.233 meno di ieri. I dimessi e i guariti diventano 4.316.077, cioè 6.877 più di ieri

I 5.923 casi odierni sono emersi dall'analisi di 301.980 tamponi, tra molecolari e antigenici (ieri 318.865). Il tasso di positività è 1,96% (ieri 1,5%).

Nei reparti Covid ordinari degli ospedali italiani i ricoverati sono 4.235, cioè 72 meno di ieri. Nelle terapie intensive i pazienti sono 564, cioè 1 più di ieri. Da ieri gli ingressi giornalieri in quest'ultimo reparto sono 38.

Le regioni con più casi sono Sicilia (877 su 19.357 tamponi), Veneto (705 su 45.213) e Lombardia (655 su 50.400)

