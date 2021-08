Corsa al vaccino, ecco altre 5 milioni di dosi

In volo con l'Aeronautica per aiutare i profughi afghani: «Nei loro occhi abbiamo visto la speranza di raggiungere l'Italia»

In distribuzione alle regioni 3,7 milioni di dosi di Pfizer e 1,6 di Moderna. In Toscana i ventenni si vaccinano più di trentenni e quarantenni

ROMA — In Toscana i ventenni si vaccinano contro il Covid più dei trentenni e dei quarantenni. A oggi sono stati somministrate oltre 4 milioni e 708mila dosi di vaccino e il 98% degli ultraottantenni risulta vaccinato, mentre i settantenni sfiorano il 90%, i sessantenni sono all’85%.

Il 74% dei ventenni ha già ricevuto almeno una dose di vaccino mentre i 30enni e i 40enni inseguono con percentuali minori (69 e 71%) e, a conferma che i ventenni sono più sensibili all’importanza dei vaccini per fermare la corsa del coronavirus, c’è da segnalare che le prenotazioni tra i giovani porteranno la percentuale al 90% contro il 76% dei trentenni e dei quarantenni. Nei giovani tra 12 e i 19 anni la prima dose è stata somministrata al 49% e i prenotati sono un altro 12%.

Sono lontani i tempi in cui scarseggiavano le forniture di vaccino e il commissario Figliuolo ha reso noto che da domani sono in consegna nelle regioni italiane 5,3 milioni di dosi, 3,7 di Pfizer e 1,6 di Moderna.

La corsa per immunizzare la cittadinanza prosegue con l’obiettivo di arrivare all’inizio dell’anno scolastico in relativa sicurezza per evitare del tutto la didattica a distanza.

Intanto nell’ultima settimana, dopo un mese e mezzo di crescita continua, i contagi da coronavirus in Toscana sono diminuiti. Nei reparti Covid degli ospedali regionali i ricoverati sono 426, di cui 41 in gravi condizioni in terapia intensiva.