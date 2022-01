Ragazzino ebreo aggredito in un parco pubblico

Il bambino è stato insultato con frasi antisemite da due ragazze di 15 anni che poi l'hanno preso a calci e pugni. Il padre ha sporto denuncia

CAMPIGLIA MARITTIMA — Un violento episodio di matrice razzista e antisemita si è consumato nel parco dell'Altobello di Venturina nei confronti di un ragazzo ebreo di appena 12 anni.

Il fatto è accaduto domenica scorsa: intorno alle 18, il ragazzo si è recato al parco per incontrare un amico e lo trovato in compagnia di altri adolescenti. Non ha fatto in tempo a aprire bocca per salutare che una ragazza di 15 anni gli ha intimato di tacere e quando il ragazzino ha replicato è scattata l'aggressione. La ragazza e una sua amica, anche lei quindicenne, hanno cominciato a urlargli contro insulti pesantissimi e frasi atroci come "ebreo di m... devi bruciare nei forni". E poi sputi, pugni e calci. Nessuno dei presenti ha preso le difese dell'aggredito.

Quando finalmente le due si sono stancate e il gruppo si è allontanato, il ragazzino è corso a casa e ha raccontato l'accaduto al padre.

Poco dopo i genitori lo hanno portato al pronto soccorso dove gli sono state rilevate contusioni multiple. Oggi il padre ha denunciato ai Carabinieri l'aggressione, aggravata dallo sfondo razziale. Il fascicolo è stato inviato alla Procura del Tribunale dei minori di Firenze.

L'agghiacciante episodio ha innescato reazioni sdegnate anche da parte di alcuni esponenti del mondo politico, come il deputato Pd Emanuele Fiano, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, la ministra per il sud Mara Carfagna, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la sottosegretaria per i rapporti col Parlamento Caterina Bini, l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi.