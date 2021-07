Effetto green pass sui vaccini, picco di nuove prenotazioni

Gli incrementi variano dal 15 al 200% a seconda delle regioni ma in Friuli Venezia Giulia è stato registrato un aumento del 6.000%

ROMA — Era già successo in Francia e non poteva andare diversamente in Italia: dopo il varo del nuovo decreto anti-Covid che rende obbligatorio dal 6 Agosto il green pass per svolgere una serie di attività (per sapere quali clicca qui), oggi si è scatenata la corsa alle prenotazione delle prime dosi.

Tutte le regioni hanno registrato un incremento delle richieste, dal 15 al 200% in più, con l'eccezione del Friuli Venezia Giulia dove le prenotazioni sono aumentate addirittura del 6.000%. Fino al tardo pomeriggio in Toscana le nuove prenotazioni erano in linea con gli altri giorni (circa 11mila) ma da stasera è possibile prenotare i vaccini last minute per tutti coloro che hanno dai 12 anni in su e questo dato potrebbe aumentare molto.

Il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo ha dichiarato stasera al Tg5 che, a livello nazionale, la campagna vaccinale ha ripreso ha funzionare al ritmo di 500mila somministrazioni al giorno. In Toscana, per ora, siamo a circa 35mila ma questo dato è destinato ad aumentare quando arriveranno le nuove forniture: per il solo mese di Agosto si tratta di circa 820mila dosi.

