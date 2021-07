Ok dell'Ema al vaccino Moderna per gli adolescenti

Si tratta dei ragazzi dai 12 ai 17 anni. Da stasera, in Toscana, prenotazioni last minute dai 12 anni in su, disponibili fino a 4.000 dosi al giorno

AMSTERDAM — Dopo il vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer anche quello dell'americana Moderna è stato autorizzato dall'Agenzia europea del farmaco per immunizzare, con doppia dose, anche gli adolescenti dai 12 ai 17 anni. Fino ad oggi era raccomandato solo dai 18 anni in su. La prima dose e i richiami dovranno essere somministrate con un intervallo di 4 settimane.

Il via libera dell'Ema, a cui seguirà quello dell'Aifa, l'ente autorizzativo italiano, è arrivato sulla base di uno studio condotto su più di 3.700 ragazzi di età compresa fra i 12 e i 17 anni, una parte dei quali ha ricevuto un placebo. Nessuno di quelli che invece hanno avuto il vaccino si è ammalato di Covid.

La notizia concede margini di azione più ampi alle regioni per accellerare la campagna vaccinale fra i più giovani in vista della riapertura delle scuole, a Settembre. E proprio per incentivare le immunizzazioni, da stasera le prenotazioni dei vaccini last minute sul portale regionale della Toscana (prenotavaccino.sanita.toscana.it) sono accessibili anche per gli over12. Le Asl toscane hanno aggiunto in calendario nuovi quantitativi di vaccini Pfizer che potranno essere somministrate come prima dose dal 26 Luglio al primo Agosto.

Le dosi disponibili per i vaccini last minute questa sera sono circa 250 ma da domenica diventeranno 4.000 circa al giorno.