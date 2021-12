Burrasca in mare, stop ai traghetti Elba-Piombino

Germania, la standing ovation per Angela Merkel in parlamento

Il vento che soffia dalle prime ore della mattina ha causato disagi nei collegamenti marittimi fra Elba e Piombino. Ecco la situazione

PORTOFERRAIO — Allerta meteo per temporali e vento su costa e Arcipelago Toscano e già si registrano alcuni disagi nei collegamenti marittimi fra l'isola d'Elba e Piombino.

Sono infatti state cancellate tutte le corse dell'aliscafo di Toremar che collega Portoferraio, Cavo e Piombino. Stop anche al traghetto di Toremar delle 13,10 da Piombino per Cavo.

Problemi anche per Blu Navy che ha cancellato le partenze delle ore 7,30 da Piombino per Portoferraio e da Portoferraio per Piombino delle ore 9.

Successivamente sono state cancellate anche le partenze dei traghetti di Toremar delle ore 10 e delle 11,30 da Portoferraio per Piombino, delle 10 e 11,40 da Piombino per Portoferraio e le partenze di Blu Navy delle ore 10,30 da Piombino a Portoferraio e delle 12,15 da Portoferraio per Piombino.

Dopo le prime corse della giornata anche il traghetto di Toremar che collega Rio Marina con Piombino al rientro sull'isola si è fermato e risulta cancellata anche la partenza delle 16,35 da Rio Marina.

Notizia in aggiornamento