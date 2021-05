Dopo Capraia anche Giglio e Giannutri Covid free

Capraia sarà la prima a completare le vaccinazioni il 7 e l'8 Maggio. Poi seguiranno le isole del Giglio e di Giannutri. In tutto, circa 1.800 persone

TOSCANA — Il piano di vaccinazione anti-Covid del Governo per le isole minori coinvolgerà domani, venerdì 7 e sabato 8 Maggio l’isola di Capraia, la prima dell'arcipelago toscano a diventare Covid free. Seguiranno a breve anche l'isola del Giglio e quella Giannutri. In tutto, poco più di 1.800 abitanti (circa 1.400 sull'isola del Giglio, cira 400 a Capraia e una trentina a Giannutri).

Lo rende noto la Regione Toscana. A Capraia interverrà la Marina militare, per il completamento della vaccinazione di tutti i residenti, in stretta collaborazione con il personale della Asl nord ovest, che - come da programmazione regionale - il 25 e il 26 aprile scorsi ha provveduto a vaccinare gli over 80, gli over 70 e gli ultra fragili, le categorie prioritarie per età e patologia.

L’iniziativa del Governo, che sta lavorando per un’estate “Covid free”, come si legge nella nota della Regione, si avvarrà della collaborazione del Comune di Capraia, che ospiterà i vaccinatori.

A causa della variabilità delle condizioni meteorologiche per venerdì 7 Maggio è stato ritenuto opportuno il trasferimento dei vaccini già nella giornata di oggi, giovedì 6 Maggio.

E' prevista l’esecuzione di circa 180 somministrazioni.

“E’ una notizia che ho accolto con molto piacere e di cui ho ringraziato personalmente il generale Figliuolo per avere inserito Capraia tra le isole minori 'Covid free' - ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani -. L’ho chiamato al telefono per esprimere il mio apprezzamento su questa iniziativa, che ci lascia ben sperare in un’estate in cui si possa ritornare a viaggiare in sicurezza, dando di nuovo slancio al turismo. La Toscana farà la sua parte, al massimo delle sue possibilità, per sostenere qualsiasi iniziativa del Governo, che vada in questa direzione. Soltanto unendo le forze possiamo realmente ripartire e ottenere il meglio per i nostri cittadini”.

Capraia è una delle isole minori dell’arcipelago toscano, formato da un gruppo di sette isole maggiori, di cui la più grande è l’isola d’Elba che rientra nelle modalità organizzative vaccinali del continente.