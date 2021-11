Giornalista palpeggiata in diretta dopo la partita

Variante Omicron, Johnson: «Tampone molecolare e autoisolamento per chi entra in Gran Bretagna»

Offesa, molestata, disturbata durante il collegamento in diretta televisiva all'uscita dallo stadio Castellani dopo il derby metropolitano

EMPOLI — Offesa, molestata, disturbata durante il collegamento in diretta televisiva all'uscita dallo stadio Castellani dopo il derby metropolitano poi addirittura palpeggiata sul fondo schiena da uno dei tifosi: è accaduto ieri pomeriggio a Greta Beccaglia che stava raccogliendo le reazioni della tifoseria al termine della partita Empoli-Fiorentina terminata con il 2-1 a favore della squadra azzurra.

E oggi arriva la dura reazione dell'ordine dei giornalisti, con la condanna da parte del neopresidente Giampaolo Marchini che ha anche telefonato a Beccaglia: "Un episodio gravissimo, una molestia nei confronti di una giornalista avvenuta in diretta tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, nei giorni in cui è massima l’attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne", è poi la presa di posizione affidata ad una nota

"Chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a 'non prendersela'. Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore. L’Ordine dei giornalisti della Toscana condanna quanto accaduto ed esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia, che è stata subito chiamata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini. L’Ordine ribadisce che è giunto il momento di smetterla di minimizzare e ricorda che la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale".