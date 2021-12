Botte e stupri sulla compagna, dopo 10 anni finisce in carcere

L'uomo è stato denunciato dalla ex compagna che ha convissuto con lui fino a pochi mesi fa insieme ai 2 figli nati dalla relazione

CAPALBIO — Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali ai danni della ex compagna, madre dei suoi 2 figli, un uomo di origine romena arrestato dai Carabinieri e portato in carcere.

La donna, anche lei romena, ha trovato la forza di denunciarlo dopo 10 anni di botte, minacce, ingiurie, rapporti sessuali inflitti con la forza. Violenze "sopportate - ha spiegato la vittima agli inquirenti - per tenere unita la famiglia nella speranza che l'uomo prima o poi smettesse di comportarsi così". La donna ha raccontato anche di essere stata presa a pugni, calci e morsi dal compagno anche per eccessi di gelosia del tutto ingiustificati.

Dopo la denuncia i carabinieri hanno indagato fino a raccogliere gli elementi che hanno consentito di procedere con l'arresto.