In Toscana le donne non sono sole, c'è il 1522

Campagna di sensibilizzazione della Regione, il numero gratuito antiviolenza sugli scontrini Coop e Conad, sulle ricette del medico e sulla tramvia

FIRENZE — In Toscana le donne non sono sole, è questo il messaggio della campagna di comunicazione per sensibilizzare le donne vittime di violenza a chiamare il 1522, numero antiviolenza gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

La campagna organizzata dalla Regione Toscana prevede vari interventi per far conoscere il 1522, dal 13esimo rapporto sulla violenza di genere si evince che sono 121 i femminicidi avvenuti in Toscana negli ultimi 15 anni, cioè dal 2006 al 2020. C'è ancora tanto da fare quindi e per questo il numero antiviolenza 1522 compare sugli scontrini dei supermercati Coop e Conad e sui porta ricette in plastica dei medici di famiglia, grazie all'accordo con tre sindacati. Il claim della campagna è “La violenza anche se non si vede si sente”.

La campagna coinvolge anche la tramvia di Firenze dove dal 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per un mese i convogli saranno rivestiti con la grafica che riporta il 1522.

Il 1522 offre il servizio in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza presenti in toscana e in italia. Nel 2021 sui motori di ricerca il 1522 è stato cercato il 123% in più dell'anno precedente.