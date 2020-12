Allerta neve e vento per Santo Stefano in Toscana

Natale, il messaggio di Beppe Grillo: «Faro tutti i vaccini in un unica siringata»

Il centro funzionale regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta per rischio neve a partire dalla mezzanotte tra Natale e Santo Stefano

FIRENZE — La perturbazione di origine nord-atlantica ha peggiorato le condizioni meteorologiche del centro Italia dove sono attese nevicate fino a quote basse e temporali sui versanti tirrenici meridionali.

Il centro funzionale regionale ha emesso per la Toscana una nuova allerta per neve e vento forte a partire dalla mezzanotte di Natale e per tutta la giornata di Santo Stefano.

Secondo gli esperti nella giornata del 26 Dicembre i venti potrebbero aumentare di intensità.

Sul fronte delle nevicate sono attese sull'Appennino sopra gli 800 metri ma con il passare delle ore saranno imbiancati anche i 400 metri di altitudine in particolare in alto Mugello.

La neve poteva arrivare anche in collina fino ai 300 metri in Valdichiana e Casentino.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra quello diramato nella giornata di ieri. L'allerta è stat estesa ad Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e venti di burrasca sulla Sardegna.