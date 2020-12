Nevicate in arrivo, scatta l'allerta in Toscana

Previste nevicate fino a zone collinari nella notte tra il 25 e il 26 Dicembre. Allerta del Lamma tra Lunigiana, Lucca, Pistoia, Arezzo, Mugello

FIRENZE — C'è la probabilità che quello del 2020 possa trasformarsi in un "bianco Natale": nelle prossime ore un brusco calo delle temperature unito alla pioggia porterà la neve anche a bassa quota, a 400-600 metri sopra il livello del mare. La Regione ha emesso un'allerta gialla per rischio neve tra Natale e Santo Stefano, dal pomeriggio del 25 e alla mattina del 26 Dicembre.

I fiocchi di neve potrebbero cadere in sei province toscane, Massa Carrara, Lucca, Pistoia Firenze e Arezzo, neve che come detto potrebbe anche arrivare a quote collinari soprattutto nella zone della Toscana nord ovest, quindi Lunigiana e Garfagnana.

Ma andiamo nel dettaglio, venerdì 25 Dicembre la neve cadrà sull'Appennino introno agli 800-1000 metri fino a scendere a quota 500 sull'Alto Mugello. Il 26 invece la neve è attesa nelle zone interne anche a 400 metri.