Portale aperto con l'assalto ai vaccini, 35mila dosi prenotate

FIRENZE — C'è fame di vaccino e dalle 12 di oggi, quando è stato riaperto il portale prenotavaccino.sanita.toscana.it della Regione Toscana dopo due settimane di chiusura, sono state 35.000 le prenotazioni per il vaccino anti-Covid effettuate da cittadini toscani di tutte le fasce d'età, ovvero le persone dai 12 anni in su.

Delle 35mila prenotazione sono 12mila i giovanissimi tra i 12 e i 15 anni che si sono aggiudicati una dose del siero anti-Covid.

Per i nati dal 2006 al 2009 il vaccino che verrà a loro inoculato è Pfizer e quando andranno all'hub dove hanno prenotato dovranno essere accompagnati da un genitore.

Gli appuntamenti per i 12-15enni vanno dal 9 Agosto al 30 Agosto e per loro sono disponibili in totale 100mila dosi.

Mentre dal 26 Luglio verrà rimessa a disposizione dei cittadini anche la prenotazione last minute: tutte le sere, dalle ore 19 a un minuto prima della mezzanotte, sarà possibile prenotare i vaccini rimasti disponibili nelle 24 ore successive.