Gli studenti fino alla prima media tornano in classe nonostante la zona rossa

Emergenza Covid, il decreto del 1 Aprile del governo Draghi prevede lezioni in presenza in zona rossa anche ai bambini di prima media

FIRENZE — Dopo la zona rossa Pasquale, la Toscana si appresta a vivere altre due settimane in zona rossa, stanti gli alti numeri del contagio. Fino al 20 Aprile dunque la nostra regione rimane nella zona con più restrizioni, utili a rallentare il contagio da coronavirus.

Ma almeno una buona notizia c'è: anche in zona rossa gli studenti fino alla prima media tornano in classe, a differenza delle precedenti misure in zona rossa, che prevedevano didattica a distanza per tutti. Tornano in classe anche 25mila bambini toscani che frequentano i nidi.

Secondo le ultime ordinanze firmate dal ministro della salute Roberto Speranza da martedì 6 Aprile sono in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento.

Zona rossa, invece, per Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta.

Secondo l'ultimo decreto del Governo alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 Aprile le stesse misure della zona arancione.